Медведь напал на лодку с россиянами и убил одного из них

В Магаданской области медведь напал на лодку с рыбаками и убил одного из них

В Магаданской области медведь убил мужчину, напав на лодку с рыбаками. Об этом сообщает «КП-Хабаровск».

По данным источника издания, трагедия произошла 28 мая в заливе Одян в районе острова Умара. Несколько россиян на лодке причалили к берегу, когда к ним вышел привлеченный запахом рыбы медведь. Зверь накинулся на одного из мужчин и задрал его, остальным рыбакам удалось убежать.

В региональном управлении Следственного комитета изданию сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. В настоящий момент тело погибшего изучают медики, чтобы установить причину смерти рыбака. По одной из версий, мужчина мог быть уже мертв, когда выпал из лодки.

Дело также взял под свой контроль региональный департамент Госохотнадзора, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Магаданской области Евгений Кречетов.

Это не первый случай, когда россияне становятся жертвами нападения медведей в дикой природе. В августе 2021 года хищник напал на двух геодезистов в тайге в Иркутской области. Они выжили, однако один из них травмировал ногу. В мае того же года в лесу в Томской области нашли тело мужчины, убитого медведем. Погибший был местным предпринимателем и стал жертвой зверя, когда собирался рубить деревья.