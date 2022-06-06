Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России захотели запретить одной категории собственников вселяться в квартиры

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий собственникам микродолей вселяться в квартиры

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России захотели запретить собственникам микродолей вселяться в квартиры, если их часть жилплощади меньше учетной нормы на человека. Законопроект с новыми ограничениями для этой категории граждан внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов, пишут «Известия».

Новая инициатива уже прошла первое чтение, однако ее тормозит Минюст, требуя защитить право собственности. Председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, член комитета по государственному строительству и законодательству Галина Хованская считает проблему с микродолями в России острой. Это связано с тем, что сейчас такую часть имущества можно перепродать, вселить туда жильцов и тем самым создать для основного владельца невыносимые условия, заявила одна из авторов законопроекта.

«Например, у пожилого человека умерла супруга и ему осталась в наследство почти вся квартира кроме малой части, которая отошла каким-нибудь родственникам. И ему предлагают: "Заплати 10 тысяч долларов, и три квадратных метра твои. Иначе мы кого-нибудь вселим". То есть получается практически шантаж», — пояснила Хованская.

Депутаты пояснили, что предложенная инициатива не подразумевает покушения на право собственности. Долей можно владеть и продавать ее, но жить чужим людям в такой собственности нельзя. Как уточнили эксперты, на столь маленькой жилплощади не уместится даже необходимый набор мебели, а общими помещениями, включая кухню, невозможно будет пользоваться, так как пропорциональная ей доля будет ничтожна мала.

Ранее в Москве владельцев общежитий полностью освободили от налога на имущество организаций. Инициатива призвана привлечь больше частных инвестиций в строительство общежитий в столице, а также устранить нехватку жилья для студентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил Лисичанск в Донбассе
Российские грузовые компании начали готовиться к банкротствам
С осужденного главы Коми и его подельников взыскано полтора миллиарда рублей
Вероятность отставки Бориса Джонсона с поста премьера оценили
Получено доказательство возникновения жизни из РНК
Жители восьми российских городов задумались о переезде в Испанию
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета
Стало известно о гибели на Украине немецкого наемника
Российский журналист рассказал о тысяче брошенных командованием морпехов ВСУ
Ставший мемом фильм «Морбиус» снова провалился в прокате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.