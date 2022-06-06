В России захотели запретить одной категории собственников вселяться в квартиры

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий собственникам микродолей вселяться в квартиры

В России захотели запретить собственникам микродолей вселяться в квартиры, если их часть жилплощади меньше учетной нормы на человека. Законопроект с новыми ограничениями для этой категории граждан внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов, пишут «Известия».

Новая инициатива уже прошла первое чтение, однако ее тормозит Минюст, требуя защитить право собственности. Председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, член комитета по государственному строительству и законодательству Галина Хованская считает проблему с микродолями в России острой. Это связано с тем, что сейчас такую часть имущества можно перепродать, вселить туда жильцов и тем самым создать для основного владельца невыносимые условия, заявила одна из авторов законопроекта.

«Например, у пожилого человека умерла супруга и ему осталась в наследство почти вся квартира кроме малой части, которая отошла каким-нибудь родственникам. И ему предлагают: "Заплати 10 тысяч долларов, и три квадратных метра твои. Иначе мы кого-нибудь вселим". То есть получается практически шантаж», — пояснила Хованская.

Депутаты пояснили, что предложенная инициатива не подразумевает покушения на право собственности. Долей можно владеть и продавать ее, но жить чужим людям в такой собственности нельзя. Как уточнили эксперты, на столь маленькой жилплощади не уместится даже необходимый набор мебели, а общими помещениями, включая кухню, невозможно будет пользоваться, так как пропорциональная ей доля будет ничтожна мала.

Ранее в Москве владельцев общежитий полностью освободили от налога на имущество организаций. Инициатива призвана привлечь больше частных инвестиций в строительство общежитий в столице, а также устранить нехватку жилья для студентов.