В Москве ввели новую льготу для одной категории собственников

Студенческие общежития в Москве освободили от налога на имущество

Одна категория московских собственников получила новую льготу — владельцев студенческих общежитий полностью освободили от налога на имущество организаций. Об этом сообщил глава департамента экономической политики Москвы Кирилл Пуртов, его слова передает РИА Новости.

«Правительство Москвы утвердило порядок формирования реестра студенческих общежитий, собственники которых получат полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций», — заявил министр. Он добавил, что правительство планирует утверждать реестр раз в год. Чтобы воспользоваться льготой, организации нужно подать заявление в департамент экономической политики и развития.

Нововведение призвано привлечь больше частных инвестиций в строительство общежитий в столице и ликвидировать недостаток жилья для студентов. Обязательное условие для включения в реестр — заселение общежития не менее чем на 70 процентов студентами и преподавателями вузов с государственной аккредитацией. Здание также должно быть введено в эксплуатацию после 2020 года.

Ранее в мае правительство России выделило на ремонт общежитий вузов три миллиарда рублей. Подписавший поручение премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в первую очередь нужно провести ремонт в объектах, где идет работа по созданию новых центров технологического и промышленного роста.