Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве ввели новую льготу для одной категории собственников

Студенческие общежития в Москве освободили от налога на имущество

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одна категория московских собственников получила новую льготу — владельцев студенческих общежитий полностью освободили от налога на имущество организаций. Об этом сообщил глава департамента экономической политики Москвы Кирилл Пуртов, его слова передает РИА Новости.

«Правительство Москвы утвердило порядок формирования реестра студенческих общежитий, собственники которых получат полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций», — заявил министр. Он добавил, что правительство планирует утверждать реестр раз в год. Чтобы воспользоваться льготой, организации нужно подать заявление в департамент экономической политики и развития.

Нововведение призвано привлечь больше частных инвестиций в строительство общежитий в столице и ликвидировать недостаток жилья для студентов. Обязательное условие для включения в реестр — заселение общежития не менее чем на 70 процентов студентами и преподавателями вузов с государственной аккредитацией. Здание также должно быть введено в эксплуатацию после 2020 года.

Ранее в мае правительство России выделило на ремонт общежитий вузов три миллиарда рублей. Подписавший поручение премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в первую очередь нужно провести ремонт в объектах, где идет работа по созданию новых центров технологического и промышленного роста.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Назначен новый премьер Приднестровья
В нескольких странах заблокировали российские телеканалы
Россиянка бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня
МИД России заявил протест послу Хорватии за поддержку Киева
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи
Известный российский невролог назвал признак смертельно опасного заболевания
Раскрыты подробности о новом названии «Макдоналдса» в России
Раскрыт первый эксклюзив PlayStation 5 на ПК
Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.