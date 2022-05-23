На ремонт общежитий в России выделили миллиарды рублей

Правительство России выделило три миллиарда рублей на ремонт общежитий вузов

Правительство России решило выделить несколько миллиардов рублей на капитальный ремонт общежитий при федеральных государственных вузах. Поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В 2022 году на эту цель потратят три миллиарда рублей. Деньги получат образовательные учреждения, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минкультуры, Минспорту, Минтрансу, Минцифры, Росавиации, Росрыболовству, Росжелдору, Росморречфлоту.

Премьер-министр отметил, что в первую очередь необходимо провести ремонт в общежитиях, где идет работа по созданию новых центров технологического и промышленного роста. Мишустин также призвал учитывать пожелания регионов.

Ранее правительство России дополнительно выделило 49,6 миллиарда рублей на жилищные кредиты. Средства пойдут на субсидирование программ льготной и семейной ипотеки. Мера должна помочь улучшить жилищные условия не менее 82 тысяч граждан страны.