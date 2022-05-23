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На ремонт общежитий в России выделили миллиарды рублей

Правительство России выделило три миллиарда рублей на ремонт общежитий вузов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство России решило выделить несколько миллиардов рублей на капитальный ремонт общежитий при федеральных государственных вузах. Поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В 2022 году на эту цель потратят три миллиарда рублей. Деньги получат образовательные учреждения, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минкультуры, Минспорту, Минтрансу, Минцифры, Росавиации, Росрыболовству, Росжелдору, Росморречфлоту.

Премьер-министр отметил, что в первую очередь необходимо провести ремонт в общежитиях, где идет работа по созданию новых центров технологического и промышленного роста. Мишустин также призвал учитывать пожелания регионов.

Ранее правительство России дополнительно выделило 49,6 миллиарда рублей на жилищные кредиты. Средства пойдут на субсидирование программ льготной и семейной ипотеки. Мера должна помочь улучшить жилищные условия не менее 82 тысяч граждан страны.

Нина Ташевская
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