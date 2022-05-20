На льготную ипотеку выделили десятки миллиардов рублей

Правительство выделило 49,6 миллиарда рублей на льготную ипотеку

Правительство России дополнительно выделило десятки миллиардов рублей на ипотеку. Средства пойдут на субсидирование программ льготной и семейной ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Выделенная сумма составила 49,6 миллиарда рублей. Отмечается, что мера поможет улучшить жилищные условия не менее 82 тысяч граждан страны.

В апреле число ипотечных сделок в Москве резко сократилось. На первичном и вторичном рынках недвижимости было зарегистрировано 7,9 тысячи таких договоров — на 35,2 процента меньше, чем в марте. Апрельский показатель оказался самым низким с января 2021 года.

Ранее эксперты оценили доступность столичного жилья по обновленной льготной ипотеке, лимит по которой составляет 30 миллионов рублей. Под бюджет при сочетании льготной и рыночной ипотеки подходят более 84 процентов выставленных на продажу в Старой Москве новостроек, в Московской области и Подмосковье доля подходящих объектов достигает почти 100 процентов.