Москвичи отвернулись от ипотеки

Число ипотечных сделок в Москве сократилось на 35,2 процента

В Москве стали реже заключать ипотечные сделки — число таких договоров сократилось на треть. О том, что жители столицы отвернулись от ипотеки, сообщил Росреестр. Данные из доклада ведомства приводит РБК.

В апреле на первичном и вторичном рынках недвижимости зарегистрировали 7,9 тысячи ипотечных договоров — на 35,2 процента меньше по сравнению с мартом. Апрельский показатель оказался самым низким с января 2021 года, когда было зарегистрировано 5,9 тысячи сделок.

Количество заключенных в первые четыре месяца 2022 года ипотечных договоров составило 39,5 тысячи. Это на 0,1 процент больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Отмечается, что весной 2020-го из-за карантина государственные ведомства приостановили работу, а сделки не регистрировались.

Ранее россиянам предсказали увеличение срока погашения ипотеки. Эксперты считают, что из-за подорожания кредитов на недвижимость и падения доходов населения ипотеку придется выплачивать в два раза дольше. Будущий средний срок погашения жилищного кредита оценивается в 14-16 лет.