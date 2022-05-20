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Оценена доступность жилья в Москве по новой льготной ипотеке

Под обновленную льготную ипотеку подойдет 85,5 процента квартир в Москве

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Под бюджет при сочетании льготной и рыночной ипотеки подходит большая часть московских квартир. Об этом говорится в исследовании риелторской компании Est-a-Tet, данные приводит «РБК».

Лимит по обновленному льготному кредиту на жилье составляет 30 миллионов рублей, ставка по 12 миллионов рублей субсидируется государством до десяти процентов, а ставка на остальную сумму остается рыночной или субсидируется застройщиком. Максимальная стоимость доступных объектов — 34,5 миллиона рублей. Такой бюджет делает доступным 84,5-85,5 процента новостроек в Старой Москве. Доля квартир стоимостью до 30 миллиона рублей составляет 81 процент.

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Не охваченные 14,5-15,5 процента — квартиры в элитных жилых комплексах и наиболее дорогие объекты бизнес-класса. В Московской области и Подмосковье под бюджет новой ипотеки подходят практически все выставленной на продажу жилье.

Ранее россиянам назвали самые востребованные среди ипотечников районы Москвы. В список вошли Митино, Нижегородский, Люблино и другие. По данным экспертов, при выборе места для покупки жилья граждане чаще всего обращают внимание на цену местной недвижимости, инфраструктуру и доступность метро.

Александра Качан
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