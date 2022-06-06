Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиянам дали советы по защите от популярного вида мошенничества

Роскомнадзор предупредил о распространении мошенников, выдающих себя за других людей

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Эксперты Роскомнадзора дали россиянам советы по защите от популярного вида мошенничества. В посте, опубликованном в Telegram-канале ведомства, специалисты предупредили о распространении злоумышленников, выдающих себя за других людей.

«Всегда перепроверяйте сообщения от родственников и знакомых с просьбой срочно выслать денег.
Эти истории работают, так как затрагивают семью и друзей: сын попал в аварию, мама в больнице, у друга неприятности», — пояснили эксперты. В ведомстве также рекомендовали в подобной ситуации перезвонить человеку или связаться с ним в другом мессенджере, чтобы убедиться в том, что просьба действительно исходит от него.

В Роскомнадзоре также рекомендовали внимательно читать сообщения от банков. Мошенники, как отметил регулятор, рассылают сообщения с текстом о том, что карта заблокирована или обнаружен подозрительный платеж. «Дальше начинается искусная игра, и люди даже не замечают, как передают свои данные мошенникам», — предупредили специалисты и напомнили, что сотрудники банков всегда звонят с общеизвестных номеров.

Материалы по теме:
Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
Денежная реформа.Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
10 ноября 2021
Новая защита. Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
Новая защита.Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
25 ноября 2021

Помимо того, в ведомстве посоветовали настороженно относиться к дешевым товарам. Эксперты рекомендовали до оплаты покупок проверять лицензии продавца и юридический адрес магазина.

Кроме того, в Роскомнадзоре посоветовали избегать сомнительных опросов и розыгрышей. «Часто мошенники проводят опросы от лица банка и в конце предлагают разыграть приз. Для участия нужно перевести небольшую сумму и подтвердить, что вы клиент банка», — рассказали в ведомстве. Банки никогда не требуют таких действий, а «бесплатный сыр только в мышеловке», добавили эксперты.

Специалисты также рекомендовали быть внимательными при знакомстве в сети. «Многие злоумышленники создают дубли страниц друзей или страницы с недостоверной информацией», — рассказали в Роскомнадзоре и добавили, что так злоумышленники могут выманить личные данные и использовать их в своих целях.

Ранее специалисты Роскомнадзора дали россиянам советы о том, как защититься от фишинга. Ведомство рекомендовало пользователям быть внимательными при переходе по коротким ссылкам, а также проверять правильность написания сайта в браузере.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов
Командир расчета самоходной гаубицы рассказал о работе в ходе спецоперации
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
В Британии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
На Украине выразили готовность освободить военнопленных по окончании боев
В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию
Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву
Перечислены основные уловки педофилов при знакомстве с детьми
Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда
Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.