Россиянам дали советы по защите от распространенного вида мошенничества

Роскомнадзор рекомендовал проверять короткие ссылки, чтобы защититься от фишинга

Специалисты Роскомнадзора дали россиянам несколько советов о том, как защититься от фишинга. Пост, в котором они рассказали о том, как не стать жертвой этого распространенного вида мошенничества, опубликован в Telegram-канале ведомства.

В первую очередь в ведомстве посоветовали пользователям быть внимательными при переходе по коротким ссылкам. «Сокращенные URL-адреса могут маскироваться под официальные сайты, поэтому, прежде чем переходить по ним, проверьте эти адреса с помощью сервисов вроде CheckShortURL на наличие вредоносных программ», — отметили специалисты.

В Роскомнадзоре также рекомендовали внимательно проверять правильность написания сайта в браузере: адреса фишинговых сайтов внешне очень похожи на адреса настоящих. «Например: yandex.ru — yandax.ru, vkontakte.ru — vkonlakte.ru, online.sberbank.ru — online.sberbank.biz», — предупредили специалисты.

По словам специалистов, фишинг — один из самых популярных видов онлайн-мошенничества. Злоумышленники создают точные копии официальных сайтов различных магазинов и компаний, объяснили в регуляторе. Пользователи вводят на таких страницах свои личные данные, в том числе номера банковских карт, после чего эта информация оказывается в руках мошенников.

Кроме того, специалисты предупредили об опасности отправки сообщений на короткие номера, указанные на пиратских сайтах. На подобных страницах утверждается, что с помощью кода из ответного сообщения пользователь бесплатно посмотрит или скачает фильм, хотя в действительности злоумышленники могут списать внушительную сумму за отправленное сообщение.

Ранее в феврале сообщалось, что Россия стала лидером по блокировке вредоносных сайтов среди всех стран, заблокировав 12,8 процента всех поддельных ресурсов в мире.