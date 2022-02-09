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Россия стала лидером по блокировке вредоносных сайтов

Россия заблокировала 12,8 процентов всех вредоносных сайтов в мире, выяснили в ESET

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Россия стала лидером по блокировке вредоносных сайтов среди всех стран, заблокировав 12,8 процентов всех поддельных ресурсов в мире. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности ESET, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о периоде с сентября по декабрь 2021 года. На втором месте по этому показателю, как выяснили аналитики, расположилась Япония, которая заблокировала 8,2 процента всех вредоносных сайтов. Также в пятерку стран вошли Польша (5 процентов), Перу (4,6 процента) и Украина (4,1 процента).

Согласно исследованию, более трети всех поддельных сайтов в мире зарегистрировано в США. Далее в этом списке идут Китай, Германия, Нидерланды и Франция. В большинстве случаев (34,2 процента) фейковые ресурсы мимикрируют под страницы финансовых организаций. Кроме того, часто подделывают страницы входа в Facebook и WhatsApp (20,9 процента), а также сайты, посвященные шоппингу (9,3 процента), криптовалютам (7,7 процента), и почтовые сервисы (7,1 процента).

Ранее аналитики компании ESET предупредили пользователей об основных способах кражи паролей у россиян. В частности, среди них выделяются фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Не становятся менее популярными и различные вирусы, которые способны отслеживать, что пользователь набирает на клавиатуре компьютера или смартфона, и на каких сайтах или внутри каких приложений он это делает.

Марина Совина
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