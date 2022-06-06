Украина попросила у Болгарии вооружение

Посол Украины Москаленко обратился в МИД Болгарии с просьбой о поставках вооружения

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко обратился в МИД страны с просьбой о поставках вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в Минобороны», — заявил дипломат.

По его словам, у Киева есть потребность в советском вооружении — гаубицах и ракетных комплексах. Москаленко добавил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.