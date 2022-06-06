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В ботаническом саду Челябинска высадили 600 новых растений

Сотни новых растений высадили в ботаническом саду Челябинского университета

Фото: Дмитрий Куткин / «Вечерний Челябинск»

Сотни новых растений высадили в ботаническом саду Челябинского государственного университета. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, на территории учебного заведения торжественно открылся сквер «Театральный», в клумбах которого разместили 600 хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Среди них оказались лиственницы, ели, сосны, можжевельники, амурские бархаты и боярышник. По словам организаторов, зеленые насаждения появились на месте бурелома.

«Мы самостоятельно выбирали саженцы. Большое внимание уделили как экзотическому облику, так и устойчивости в нашем климате. Поэтому мы рассчитываем на стопроцентную приживаемость каждого дерева и кустарника», — уточнила директор ботанического сада Вера Меркер.

Известно, что все саженцы для парка приобрел благотворительный фонд «Зеленый театр», руководство которого собрало необходимые средства на спектакле «Тень». Данный сквер стал четвертой городской площадкой, которую удалось озеленить благодаря благотворительным постановкам «Зеленого театра».

В октябре 2021 года на улицах Курска высадили тысячи цветов. На улицах Ленина и Союзной появились 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс», «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд» и «Голден Йеллоу».

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Майя Пономаренко
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