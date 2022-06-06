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Пассажир бизнес-класса заплатил тысячи долларов и обнаружил в еде мух

TMZ: Пассажир бизнес-класса, летевший из Франкфурта в Даллас, обнаружил в еде мух

Фото: Harald Theissen / Globallookpress.com

Пассажир бизнес-класса, летевший рейсом авиакомпании American Airlines из Франкфурта в Даллас, обнаружил в еде мух. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам туриста, который заплатил более 10 тысяч долларов за билет в обе стороны, на борту ему подали салат, упакованный в пищевую пленку. Мужчина обратил внимание, что в зеленых листьях что-то шевелилось. Как оказалось, это были маленькие мухи.

При этом, как рассказал мужчина, больше всего его возмутило поведение бортпроводника. Узнав о произошедшем, он попытался отшутиться и просто предложил возмущенному туристу другой салат.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways, летевшие бизнес-классом, отдали тысячи фунтов за полет и получили обед, который они назвали позорным. Уточнялось, что им подали жирный сэндвич в мятом бумажном пакете.

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Ксения Жарова
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