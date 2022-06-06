Польша воспользуется хворостом для борьбы с Россией

Польские власти разрешили гражданам собирать больше хвороста в лесах

Правительство Польши на фоне энергетического кризиса разрешило гражданам собирать больше хвороста в лесах. Об этом в эфире телеканала Polsat рассказал пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский, передает ТАСС.

По его словам, забирать можно будет не только ветки, но и более толстые бревна. В свою очередь замминистра климата и окружающей среды Эдвард Сярка объяснил, что на такой шаг власти пошли из-за увеличения числа запросов от населения.

Интерес к хворосту вырос из-за повышения стоимости других энергоресурсов, в первую очередь газа. В рамках борьбы за энергетическую независимость от России Варшава разорвала газовое сотрудничество с Москвой, республика планирует использовать сжиженный природный газ (СПГ) и поставки по новому газопроводу Baltic Pipe.

Также Польша отказалась от закупок российского угля. Поставки этого вида топлива пойдут из Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

Для получения разрешения на сбор хвороста полякам надо обратиться к лесничему, который укажет доступное место. Хворостом называют ветки, которые лежат на земле, обламывать их нельзя. Максимальный размер веток — семь сантиметров в диаметре.

Отдельно лесничий может выдать разрешение на сбор в местах, где проводилась вырубка леса. Однако в этом случае за собранный хворост надо будет заплатить.

В России свободный сбор валежника разрешен с 2019 года. При этом авторы инициативы указывали, что считают сбор валежника не способом добыть бесплатное топливо для граждан, а экологической инициативой, позволяющей очистить лес.