Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша воспользуется хворостом для борьбы с Россией

Польские власти разрешили гражданам собирать больше хвороста в лесах

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Правительство Польши на фоне энергетического кризиса разрешило гражданам собирать больше хвороста в лесах. Об этом в эфире телеканала Polsat рассказал пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский, передает ТАСС.

По его словам, забирать можно будет не только ветки, но и более толстые бревна. В свою очередь замминистра климата и окружающей среды Эдвард Сярка объяснил, что на такой шаг власти пошли из-за увеличения числа запросов от населения.

Интерес к хворосту вырос из-за повышения стоимости других энергоресурсов, в первую очередь газа. В рамках борьбы за энергетическую независимость от России Варшава разорвала газовое сотрудничество с Москвой, республика планирует использовать сжиженный природный газ (СПГ) и поставки по новому газопроводу Baltic Pipe.

Также Польша отказалась от закупок российского угля. Поставки этого вида топлива пойдут из Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

Для получения разрешения на сбор хвороста полякам надо обратиться к лесничему, который укажет доступное место. Хворостом называют ветки, которые лежат на земле, обламывать их нельзя. Максимальный размер веток — семь сантиметров в диаметре.

Отдельно лесничий может выдать разрешение на сбор в местах, где проводилась вырубка леса. Однако в этом случае за собранный хворост надо будет заплатить.

В России свободный сбор валежника разрешен с 2019 года. При этом авторы инициативы указывали, что считают сбор валежника не способом добыть бесплатное топливо для граждан, а экологической инициативой, позволяющей очистить лес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Названы способы избавиться от жирности волос
Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме
Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина
Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом
Названы пять популярных направлений для отдыха на День России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.