В Минэнерго Польши заявили, что 5 стран согласились заменить ей поставки российского угля

Польша нашла замену российскому углю в пяти странах — Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР. Варшава получит более 700 тысяч тонн угля из этих государств, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в своем аккаунте в Twitter.

По словам министра, в настоящее время в порту Гданьска уже разгружаются поставки из Колумбии. Национальная энергетическая компания PGE Paliwa ожидает еще восемь судов с углем из-за рубежа.

Польша начала наращивать запасы угля для обеспечения энергетической безопасности страны после введения запрета на импорт сырья. Закон об эмбарго был подписан 15 апреля 2022 года в качестве реакции на проведение военной спецоперации на Украине. Согласно запрету, ввозить уголь из России не могут ни государственные, ни частные компании. Остальные страны Евросоюза заявили о полном отказе от поставок российского угля начиная с августа 2022 года.

В конце апреля Польша лишилась поставок российского газа, заявив о нежелании платить за топливо в рублях, как этого требовала Россия. «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам с утра 27 апреля.

Впоследствии Варшава заявила о запуске нового газопровода в Европе. По нему газ будет идти из Польши в Словакию, а первая поставка намечена на начало июня. Новый маршрут позволит, в том числе, вести поставки на Украину через газораспределительную станцию в Ужгороде.