Польша запретила импорт угля из России

Президент Польши Дуда подписал закон о запрете импорта угля из РФ

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из России и предусматривающий заморозку активов ИП и компаний-сторонников спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Польши.

Отмечается, что меры связаны с действиями России на Украине и направлены на защиту национальной безопасности. Ранее закон приняли обе палаты польского парламента. Запрет на ввоз российского угля в Польшу касается не только государственных, но и частных фирм, а за его нарушение грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Для субъектов хозяйствования, солидарных с Россией, Министерство внутренних дел и администрации Польши создаст специальный список, после внесения в который их денежные средства и другие активы будут заморожены. Глава МВД будет пополнять этот список самостоятельно или по заявлению спецслужб и других органов госуправления.

Замглавы МВД Мачей Вонсик рассказал, что этот перечень страна будет вести самостоятельно и он будет шире, чем список компаний, попавших под санкции ЕС. Он добавил, что такие фирмы и ИП лишатся доступа к участию в государственных тендерах, а лицам из списка запретят въезд в Польшу.

О намерении отказаться от поставок угля Варшава объявляла еще в начале марта, тогда она просила у ЕС разрешения на введение эмбарго. «Мне нужно одно слово обещания со стороны ЕК, что Польша не будет наказана за это действие. И тогда мы будем готовы ввести эмбарго на российский уголь», — говорил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В конце марта сообщения о возможном отказ Польши от российского угля прокомментировали в Госдуме. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, если страна окончательно прекратит импорт угля из России, то она все равно будет его закупать, однако уже дороже. «Ну просто будут покупать тот же уголь, наш уголь, но дороже, или условно австралийский уголь, только еще дороже», — объяснил политик.