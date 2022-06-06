В Кабардино-Балкарии отметили 110-летие со дня рождения поэта Льва Ошанина

Литературная встреча, посвященная поэту Льву Ошанину, состоялась в Кабардино-Балкарии

Литературная встреча, посвященная поэту Льву Ошанину, состоялась в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, 110-летие со дня рождения песенника, который создал 70 поэтических сборников, повестей и пьес, отметили в Национальной библиотеке республики. Участники мероприятия читали стихи автора и говорили о творческом пути поэта, чьи песни исполняли многие именитые артисты, в том числе Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская.

Известно, что праздник посетил секретарь Союза писателей России, поэт, журналист и ученый Александр Бобров, который близко дружил с Ошаниным и посвятил ему множество собственных стихотворений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет ежегодный литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск». Специально для жителей и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу, включающую квесты, мастер-классы, тренинги, конкурсы, литературный слэм и базар, а также встречу с писателями, поэтами, артистами, сотрудниками местных телеканалов, журналов и газет. Кроме того, в день проведения фестиваля будут награждены самые активные читатели и победители акции «Читаем вместе, читаем сами».

