В Татарстане пройдет литературный фестиваль

Литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск» стартует 3 июня

В нижнекамском Парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая 3 июня стартует ежегодный литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск». Как уточняет «Татар-информ», мероприятие будет проходить на десяти площадках города с 14.00 до 18.00.

Специально для жителей и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу, включающую квесты, мастер-классы, тренинги, конкурсы, литературный слэм и базар, а также встречу с писателями, поэтами, артистами, сотрудниками местных телеканалов, журналов и газет. Кроме того, в день проведения фестиваля будут награждены самые активные читатели и победители акции «Читаем вместе, читаем сами».

Завершится культурное мероприятие выступлением рок-группы «Две луны».

Рассказывая о фестивале, директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова отметила, что он помогает укреплять роль книги и чтения в обществе, а также позволяет расширить представления о современной литературе. «2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, чему и будет посвящен наш фестиваль. Нас много, у каждого народа свой язык, свои обычаи и культура, но вместе мы являемся заметной частью нашей общей культуры, страны. Показать это можно при помощи великой силы книги», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Уфе пройдет серия фестивалей в честь Дня города.