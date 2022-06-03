В Уфе пройдет серия фестивалей в честь Дня города

В Уфе в честь Дня города 12 июня пройдут фестивали «Два шага до…» и «Айда фест»

В Уфе в честь Дня города 12 июня пройдет серия фестивалей. Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Речь идет о фестивалях «Уфа праздничная» на улице Ленина, «Праздник активного долголетия» в парке имени Гафури и «Два шага до…» в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Также в рамках Дня города пройдут различные мероприятия на районных площадках.

На фестивале «Уфа праздничная» свои программы (спектакли, цирковые номера, пантомимы) представят уличные театры Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Перми. Также на мероприятии проведут мастер-классы по работе с деревом и войлоком, по современному танцу. Помимо этого, в городе пройдет выставка лучших деревянных скульптур, отобранных по итогам состязания «Форма изгиба». 11-го и 12 июня в Уфе также состоится фестиваль уличных театров «Айда фест».

Накануне сообщалось, что в Казани с 21-го по 28 июня пройдет фестиваль театров кукол «Шомбай-fest».