В Казани пройдет IV Международный фестиваль театров кукол

В Казани в июне пройдет IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»

В Казани с 21 по 28 июня пройдет IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в этом году в фестивале примут участие 14 театров, среди которых — театр кукол имени Образцова из Москвы, Пермский театр кукол, Саратовский театр кукол «Теремок» и другие. Всего жителям и гостям «Шомбай-fest» будет показано 18 спектаклей.

Каждое выступление оценят члены жюри, в состав которого вошли ведущие театральные критики России. Победителей будут выбирать в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

Ранее сообщалось, что 5 июня в Ульяновской области в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» состоится межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Концерты будут проводиться на двух сценах, в течение дня на них будут выступать различные музыкальные коллективы, играющие в разных жанрах.