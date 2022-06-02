Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Ульяновской области пройдет межрегиональный фестиваль еды и музыки

В Ульяновской области пройдет межрегиональный фестиваль еды и музыки

Фото: Фестиваль еды и музыки «Бульвар»

В Ульяновской области в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» 5 июня состоится межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Концерты будут проводиться на двух сценах, в течение дня на них будут выступать различные музыкальные коллективы, играющие в разных жанрах. Среди участников 19 групп, в том числе из Москвы, Самары, Казани и Тольятти.

В кулинарной зоне будут представлены рестораторы из Ульяновска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга представят блюда уличной кухни разных народов мира. Также будет организована выставка-продажа фермерской продукции и крафтовых товаров.

Программа фестиваля также включает развлекательные театрализованные семейные программы, отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа пройдет гастрономический фестиваль «Да, шеф!» Ведущим мероприятия станет его организатор и идейный вдохновитель, популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. В дни проведения фестиваля планируется живое кулинарное шоу с определением победителя, который получит звание «Суперкулинар Поволжья», а также приготовить гигантский свекольник, который будет претендовать на внесение в Книгу рекордов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой
В сеть попало меню нового «Макдоналдса»
В Роспотребнадзоре сравнили заразность коронавируса и оспы обезьян
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна
Польша заявила о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России
Молдавия усилит госграницу иностранными военными
Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене
Бывший посол США в России призвал ослабить санкции для одной категории граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.