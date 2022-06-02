В Ульяновской области пройдет межрегиональный фестиваль еды и музыки

В Ульяновской области в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» 5 июня состоится межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Концерты будут проводиться на двух сценах, в течение дня на них будут выступать различные музыкальные коллективы, играющие в разных жанрах. Среди участников 19 групп, в том числе из Москвы, Самары, Казани и Тольятти.

В кулинарной зоне будут представлены рестораторы из Ульяновска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга представят блюда уличной кухни разных народов мира. Также будет организована выставка-продажа фермерской продукции и крафтовых товаров.

Программа фестиваля также включает развлекательные театрализованные семейные программы, отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа пройдет гастрономический фестиваль «Да, шеф!» Ведущим мероприятия станет его организатор и идейный вдохновитель, популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. В дни проведения фестиваля планируется живое кулинарное шоу с определением победителя, который получит звание «Суперкулинар Поволжья», а также приготовить гигантский свекольник, который будет претендовать на внесение в Книгу рекордов России.

