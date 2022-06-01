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В Нижнем Новгороде в августе пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Да, шеф!» пройдет 6 и 7 августа в Нижнем Новгороде

Фото: Фестиваль «Да, шеф!»

Гастрономический фестиваль «Да,шеф!» пройдет 6 и 7 августа в нижегородском парке «Швейцария». Как уточняется на сайте мероприятия, в эти дни жителей и гостей города ожидают мастер-классы от известных поваров, концерты и кульнарное шоу, а также ярмарка локальной продукции.

Ведущим мероприятия станет его организатор и идейный вдохновитель, популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. В пресс-службе указывают, что организаторы серьезно подготовились: в дни проведения фестиваля планируется провести живое кулинарное шоу и определить победителя, который будет достоин звания «Суперкулинара Поволжья», а также приготовить гигантский свекольник, который будет претендовать на внесение в Книгу рекордов России. Помимо прочего, в дни проведения фестиваля в парке пройдет костюмированное шествие сказочных супер-героев, в котором также сможет принять участие любой желающий. Жителям и гостям города также предложат устроить пикник со специальным набором, оценить инновационные блюда для школьных столовых, принять участие в большом чаепитии и насладиться концертом и фейерверком.

О самых маленьких гостях тоже не забыли — их ожидает двухдневный праздник с аниматорами, фокусникам и сказочными героями. Кроме того, будут проведены семейные спортивные состязания и квесты с призами для всех участников.

Ранее сообщалось, что в Ливадийском дворце-музее в Крыму состоится ежегодный фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!», на котором выступят лучшие коллективы Ялты. Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня с 11 утра до 14 часов дня. На фестивале дети смогут продемонстрировать свои таланты в танцах и рисовании.

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Варвара Кошечкина
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