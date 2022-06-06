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Шестилетний мальчик погиб во время семейного отпуска

Daily Mail: шестилетний мальчик скончался в больнице после падения в бассейн на Майорке
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Google Street View

Шестилетний мальчик из Ирландии погиб после падения в бассейн во время семейного отпуска на Майорке. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Кори Оги (Corey Aughey) из Белфаста отдыхал с родителями в трехзвездочном отеле на курорте Са-Кома. В четверг, 2 июня, мальчик упал в бассейн — близкие не могли найти его в течение нескольких минут.

По данным издания, спасатели делали Кори искусственное дыхание на протяжении 30 минут, после чего его доставили в больницу в критическом состоянии. Там мальчика подключили к системе жизнеобеспечения. Спустя три дня, 5 июня, он скончался.

Ранее в мае британский турист, отдыхавший в Анталье, получил серьезную травму головы из-за прыжка в бассейн. 19-летний молодой человек, чье имя не уточняется, нырнул в бассейн пляжного клуба на популярном курорте острова Майорка.

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Мария Гейн
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