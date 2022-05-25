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Прыжок в бассейн на курорте обернулся для туриста серьезной травмой головы

Турист ударился головой о дно бассейна на курорте и едва не остался парализованным

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

Турист из Англии может остаться парализованным после неудачного прыжка в бассейн и полученной в результате серьезной травмы головы. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 19-летний британец, чье имя не уточняется, нырнул в бассейн пляжного клуба на популярном курорте острова Майорка и ударился головой о дно.

Прибывшие на место происшествия медики стабилизировали состояние подростка, поскольку опасались, что он мог получить травму позвоночника наряду с травмой головы. После этого пострадавший был доставлен в больницу. Отмечается, что сотрудники Гражданской гвардии проводят расследование инцидента.

Ранее в мае турист из Нидерландов трагически погиб на Майорке при попытке сделать трюк на вершине скалы. 31-летний Мурад Ламрабат хотел прыгнуть с 30-метрового обрыва на глазах у семьи, однако недостаточно сильно оттолкнулся от земли и в итоге ударился о камни.

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Татьяна Карпова
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Прыжок в бассейн на курорте обернулся для туриста серьезной травмой головы
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