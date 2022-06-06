На Украине начнут сажать в тюрьму за необоснованное повышение цен

В Раду внесли законопроект о тюремных сроках за повышение цен на социально значимые товары

В Верховной Раде Украины хотят начать сажать в тюрьму за необоснованное повышение цен на социально значимые товары и товары военного назначения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутат партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

Нарушение порядка установления цен и тарифов, имеющих социальное значение или во время военного или чрезвычайного положения, согласно документу, может наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Повторное нарушение будет грозить заключением на срок от пяти до семи лет.

Список социально значимых товаров ранее утвердил парламент Украины. В него вошли пшеничная мука, макароны, хлеб, гречневая и овсяная крупы, свинина, говядина, курица, молоко, сливочное масло, сметана, яйца, подсолнечное масло, а также овощи из борщевого набора.

Незаконное приобретение и сбыт продукции военного назначения предлагается наказывать ограничением свободы на срок до четырех лет. За то же деяние, но в условиях военного или чрезвычайного положения — от семи до десяти лет лишения свободы. К продукции военного назначения относятся бронежилеты, каски, а также прочая экипировка, закупленная для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) или полученная в качестве иностранной помощи.

В мае депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам украинской армии убивать солдат-дезертиров. Соответствующие изменения могли внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

Позже стало известно, что парламент не будет рассматривать это предложение, так как инициатива вызвала широкий общественный резонанс.