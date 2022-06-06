Выход ремейка «Принца Персии» сорвали

Ubisoft отложила выход ремейка игры «Принц Персии: Пески времени»

Выход ремейка игры «Принц Персии: Пески времени» сорвали, сообщает издание IGN.

Журналисты игрового медиа ссылаются на заявление Ubisoft. В компании сообщили, что ремейк «Принц Персии: Пески времени» не выйдет до конца 2023 финансового года. В компании отметили, что работа над отложенным проектом продолжается, однако не смогли объявить новые сроки выхода обновленного тайтла.

В отчете также уточняется, что разработку продолжит студия Ubisoft Montreal. «Мы гордимся работой, проделанной Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, и Ubisoft Montreal выиграет от этого. Новая команда продолжит работу над созданием отличного ремейка», — пояснили в компании.

В заявлении говорится, что игроки могут отменить предзаказы на игру и вернуть деньги. Представители Ubisoft пообещали сообщить о сроках выхода тайтла дополнительно.

Ubisoft не в первый раз отменяет релиз игры «Принц Персии: Пески времени». Первоначально проект должны были выпустить в июле 2021 года, однако в конце 2020 года компания перенесла сроки выхода.

Анонс «Принц Персии: Пески времени» состоялся в сентябре 2020 года. Разработчики уточнили, что сюжет нового «Принца Персии» остался без изменений по сравнению с вышедшей 17 лет назад оригинальной игрой.