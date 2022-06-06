На Украине захотели освободить от наказания военнопленных в случае их обмена

В Раду внесли законопроект об освобождении от наказания осужденных пленных в случае обмена

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий оправдывать осужденных военнопленных в случае их обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторами законопроекта стали более десятка депутатов, среди них — члены правящей партии «Слуга народа» Максим Ткаченко, Федор Вениславский, Сергей Кузьминых и другие.

Проект закона предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. Депутаты предлагают освобождать от отбывания наказания осужденного, в отношении которого принято решение об обмене в качестве военнопленного.

Также депутаты предложили закрывать уголовные дела в отношении пленных в случае их обмена.

Ранее депутаты Верховной Рады выразили недоверие и сняли с должности украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Нового омбудсмена пока не назначили. Денисова считает, что ее уволили с нарушением конституции, она заявила, что планирует обжаловать это решение в суде.