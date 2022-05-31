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Бывший омбудсмен Украины обжалует увольнение в суде

Бывший омбудсмен Украины Денисова заявила, что ее уволили с нарушением конституции
Людмила Денисова

Людмила Денисова. Фото: Public Domain / Wikimedia

Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова обжалует свое увольнение в суде. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Экс-омбудсмен считает, что ее уволили с нарушением конституции.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что 234 парламентария проголосовали за увольнение Денисовой. Нового омбудсмена пока не назначили. Денисова занимала свой пост с 2018 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российские войска заняли части Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Херсонскую область.

Алевтина Запольская
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