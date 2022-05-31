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На Украине сняли с поста омбудсмена

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины сняла с поста уполномоченной по правам человека Людмилу Денисову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

По словам Железняка, за увольнение Денисовой проголосовали 234 депутата.

Нардеп отметил, что нового омбудсмена парламент пока не назначил.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции «Слуга народа» решили выразить недоверие Денисовой и собрали подписи в поддержку такого решения.

Сама омбудсмен, занимавшая эту должность с 2018 года, ранее сообщала о том, что ее планируют уволить. По ее словам, замена уполномоченного по правам человека готовилась с подачи Офиса президента.

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Алевтина Запольская
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