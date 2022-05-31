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Украинские депутаты решили выразить недоверие омбудсмену

Депутаты «Слуги народа» собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену

Фото: Александр Река / ТАСС

Депутаты фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины решили выразить недоверие уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. О сборе подписей в поддержку такого решения в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Ранее сама Денисова заявляла, что 31 мая Верховная Рада отправит ее в отставку. По словам омбудсмена, замена ей готовится с подачи Офиса президента Украины. О сборе подписей о выражении ей недоверия Денисова, по ее словам, узнала от спикера парламента.

Денисова занимает должность уполномоченного по правам человека на Украине с 2018 года.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой предотвратить пытки над российскими военнопленными на Украине. Позже она сообщила, что получила ответ от Денисовой, в котором та отказывалась от заключения подобных договоренностей.

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Алевтина Запольская
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