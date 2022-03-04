Москалькова заявила об отказе Украины оказать помощь военнопленным

Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова отметила, что у нее с коллегой состоялся телефонный разговор, в котором она просила Денисову по возможности посетить тех, кто находится в плену. В свою очередь, российский омбудсмен выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся аналогичной ситуации на территории России.

Но на следующий день представитель украинской стороны разместила в социальной сети Facebook пост, в котором говорилось, что договоренности по военнопленным быть не может.

«Сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — отметила Москалькова.

Ранее Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы. По ее словам, это не приведет к возвращению смертной казни в стране.