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Москалькова заявила об отказе Украины оказать помощь военнопленным

Омбудсмен Москалькова заявила, что на Украине отказались оказать помощь военнопленным

Фото: Globallookpress.com

Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова отметила, что у нее с коллегой состоялся телефонный разговор, в котором она просила Денисову по возможности посетить тех, кто находится в плену. В свою очередь, российский омбудсмен выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся аналогичной ситуации на территории России.

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Но на следующий день представитель украинской стороны разместила в социальной сети Facebook пост, в котором говорилось, что договоренности по военнопленным быть не может.

«Сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — отметила Москалькова.

Ранее Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы. По ее словам, это не приведет к возвращению смертной казни в стране.

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Евгения Куликова
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