Москалькова высказалась о приостановке членства России в Совете Европы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы (СЕ), сообщает РИА Новости.

Москалькова высказалась об этом решении и опровергла, что приостановка членства России в СЕ приведет к возвращению смертной казни в стране. Она заявила, что за более 20 лет в России выросло поколение, которое иначе относится к наказаниям за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России. Он заявил об этом после приостановки членства России в Совете Европы.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России из-за операции в Донбассе. Об этом решении сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к гражданам страны, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).