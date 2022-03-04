Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москалькова высказалась о приостановке членства России в Совете Европы

Омбудсмен Москалькова заявила, что приостановка членства РФ в СЕ не вернет смертную казнь
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы (СЕ), сообщает РИА Новости.

Москалькова высказалась об этом решении и опровергла, что приостановка членства России в СЕ приведет к возвращению смертной казни в стране. Она заявила, что за более 20 лет в России выросло поколение, которое иначе относится к наказаниям за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Материалы по теме:
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа
«Все слышали, как ее убивают» Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Все слышали, как ее убивают»Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
14 января

«Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России. Он заявил об этом после приостановки членства России в Совете Европы.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России из-за операции в Донбассе. Об этом решении сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к гражданам страны, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.