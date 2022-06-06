Названо число готовых принимать российских туристов стран

«Турпомощь»: около 120 стран готовы принимать российских туристов

В настоящий момент около 120 стран готовы принимать российских туристов. Такое число назвал директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что в действительности для путешественников доступны далеко не все государства. «Если говорить о направлениях, куда реально российские граждане могут выехать за рубеж, — это буквально шесть-семь направлений», — заявил Осауленко.

Одной из таких стран является Турция, куда турпоток составляет 70-80 процентов от объема прошлого года. Кроме того, наблюдается спрос на отдых в Египте и странах СНГ: в Белоруссии, Армении и Киргизии. «Абхазия в этом году планирует побить свои рекорды и принять свыше 1,5 миллиона российских туристов», — подчеркнул Осауленко.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сейчас для отдыха отечественных туристов доступны без пересадки девять пляжных стран — Бахрейн, Израиль, Катар, Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Абхазия и Мальдивы.