Россиянам назвали доступные для прямых перелетов летом пляжные страны

АТОР: россиянам доступны без пересадки девять пляжных стран, включая Бахрейн и Мальдивы

В летний период россияне смогут улететь без пересадок в девять пляжных зарубежных стран, включая Бахрейн, Израиль и Катар. Доступные для прямых перелетов направления россиянам назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кроме того, отечественные туристы могут без стыковок отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Абхазию, Казахстан и Шри-Ланку. Что касается установленных коронавирусных ограничений на пересечение границы, проще всего россиянам попасть в Бахрейн, Абхазию и на Мальдивы, где действуют доковидные правила въезда.

Несложно соотечественникам также отдохнуть в Израиле — страна с 21 мая отменяет ПЦР-тесты. Туристам необходимо лишь заполнить декларацию здоровья в течение 48 часов после прибытия и иметь при себе страховку, покрывающую лечение COVID-19.

Для въезда в Турцию и Шри-Ланку россияне должны предоставить на выбор ПЦР- или антиген-тест, сертификат переболевшего либо документ о вакцинации «Спутником V». Для поездки в Казахстан достаточно результатов ПЦР-теста. Чтобы попасть в Египет и ОАЭ, путешественники обязаны иметь при себе один из трех установленных документов: ПЦР-исследование, антиген-тест или справку, подтверждающую прививку «Спутником V».

Сложнее попасть в Катар, где при пересечении границы туристы должны предоставить результаты ПЦР-тестирования, сертификат вакцинации «Спутником V», а также тест на антитела. Кроме того, за 72 часа до вылета необходимо зарегистрироваться на портале https://www.ehteraz.gov.qa и получить онлайн-одобрение на въезд.

Ранее, в апреле, специалисты туротрасли назвали соотечественникам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок. Дешевле всего весной можно улететь в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,2 тысячи рублей. До Таджикистана можно добраться за 10 тысяч рублей, в Киргизию — за 11 тысяч.