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«Ростелеком» заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке внутренних данных

«Ростелеком» проводит проверку по факту утечки внутренних данных сотрудников компании

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявили в «Ростелекоме», компании известно о появившейся в Telegram-каналах информации с именами, адресами электронной почты, должностями и мобильными номерами сотрудников. В причастности к инциденту заподозрили одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника, в его отношении проводится проверка. «Ведется расследование. Речи о внешнем проникновении в системы компании не идет», — сообщили в пресс-службе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Минцифры России согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если организация скроет инцидент. Представитель ведомства сообщил, что законопроект об оборотных штрафах находится в финальной стадии разработки.

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Марина Совина
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