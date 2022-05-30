В России ужесточат ответственность для бизнеса за утечку данных клиентов

«Ъ»: Минцифры введет оборотные штрафы для бизнеса за утечку персональных данных клиентов

Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если организация скроет инцидент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своим источники.

Информаторы сообщили, что 26 мая в Минцифры обсудили инициативы по ужесточению ответственности бизнеса и физических лиц за утечку и распространение персональных данных россиян. Представитель ведомства сообщил, что законопроект об оборотных штрафах находится в финальной стадии разработки.

Отмечается, что нарушителей могут оштрафовать на один процент от годового оборота. Если компания не сообщит Роскомнадзору об утечке в течение суток, то размер взыскания увеличится до трех процентов. В ближайшее время инициативу планируют внести в Госдуму.

«Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности, потому что штраф в 60 тысяч рублей за утечку "Яндекс.Еды" — это насмешка над здравым смыслом», — подчеркнул глава комитета ГД Александр Хинштейн.

По мнению депутата, принятие законопроекта об оборотных штрафах смотивирует бизнес больше инвестировать в развитие систем информационной безопасности. Уточняется, что разработку инициативы ускорили из-за раскрытия в интернете информации о пользователях «Яндекс.Еды», Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест».

Ранее эксперты раскрыли объем утечек данных о клиентах доставки еды в России. С февраля по май в сети оказались сведения о более чем восьми миллионах клиентов.