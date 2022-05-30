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В России ужесточат ответственность для бизнеса за утечку данных клиентов

«Ъ»: Минцифры введет оборотные штрафы для бизнеса за утечку персональных данных клиентов

Фото: Unsplash

Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если организация скроет инцидент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своим источники.

Информаторы сообщили, что 26 мая в Минцифры обсудили инициативы по ужесточению ответственности бизнеса и физических лиц за утечку и распространение персональных данных россиян. Представитель ведомства сообщил, что законопроект об оборотных штрафах находится в финальной стадии разработки.

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Отмечается, что нарушителей могут оштрафовать на один процент от годового оборота. Если компания не сообщит Роскомнадзору об утечке в течение суток, то размер взыскания увеличится до трех процентов. В ближайшее время инициативу планируют внести в Госдуму.

«Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности, потому что штраф в 60 тысяч рублей за утечку "Яндекс.Еды" — это насмешка над здравым смыслом», — подчеркнул глава комитета ГД Александр Хинштейн.

По мнению депутата, принятие законопроекта об оборотных штрафах смотивирует бизнес больше инвестировать в развитие систем информационной безопасности. Уточняется, что разработку инициативы ускорили из-за раскрытия в интернете информации о пользователях «Яндекс.Еды», Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест».

Ранее эксперты раскрыли объем утечек данных о клиентах доставки еды в России. С февраля по май в сети оказались сведения о более чем восьми миллионах клиентов.

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Марина Совина
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