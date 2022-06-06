Раскрыты сроки ослабления рубля

Финансист Тузов спрогнозировал ослабление рубля в начале второго квартала 2022 года

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, когда произойдет ослабление рубля. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Тузов раскрыл сроки ослабления рубля и спрогнозировал это явление в начале второго квартала 2022 года. По его словам, это произойдет из-за растущего санкционного давления Запада.

«Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — подчеркнул финансист.

Специалист предположил, что эффекты от санкций против России начнут накапливаться.

