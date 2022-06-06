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В Набережных Челнах раскрыли праздничную программу Сабантуя

В Набережных Челнах 17 и 18 июня пройдет «Сабантуй — 2022»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Набережных Челнах 17 и 18 июня пройдут гуляния в честь Сабантуя для людей с ограниченными возможностями здоровья. Праздничную программу раскрыла «Комсомольская правда».  

Так, основными площадками для мероприятий традиционно станут ипподром и майдан парка «Прибрежный», начало назначено на 11 и 10 тура соответственно. В первый день празднования будут проводиться различные конкурсы, а также концерт.

Во второй день Сабантуя на ипподроме для гостей будут организованы соревнования, в числе которых национальная борьба «Корэш» за звание «Абсолютный батыр Сабантуя — 2022», театральное представление «Родная земля — колыбель моя» и концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки республики.

В это время на майдане «Прибрежного» запланировано проведение нескольких концертов, на которых будут выступать популярные артисты татарстанского автограда, сотрудники радиостанции «Кунел» и заслуженная артистка Татарстана Гузель Уразова. «Сабантуй — 2022» завершится праздничным салютом в 22:00.

Ранее стало известно, что Ульяновская область примет всероссийский Сабантуй, в рамках которого впервые состоится «ПараСабантуй» для детей-инвалидов. Гостей праздника ждут конные скачки, концерты, выставки.

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Валентина Процкова
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