На Украине создали спецлагерь для российских военнопленных

Глава Минюста Украины Малюська заявил о создании спецлагеря для военнопленных России

На Украине для российских военнопленных, в отношении которых маловероятен обмен, создали отдельный спецлагерь. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил министр юстиции республики Денис Малюська, передает РИА Новости.

«Мы создали спецлагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых небольшие ожидания касаемо обмена», — рассказал чиновник.

Он также раскрыл информацию о местонахождении российских военных, которые попали в плен недавно или которых планируют обменять на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Малюськи, они содержатся в учреждениях, которые разбросаны почти по всей территории страны.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с попавшими в плен ВСУ российскими военными вызывает обеспокоенность. Она пояснила, что Москва не знает, насколько хорошо соблюдаются права содержащихся на территории Украины пленных. Кроме того, представители Международного Красного Креста до сих пор не информировали о посещении попавших в плен россиян.

