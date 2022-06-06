Москалькова рассказала Путину о ситуации с попавшими в плен ВСУ россиянами

Омбудсмен Москалькова рассказала Путину, что обеспокоена правами попавших в плен солдат РФ

Ситуация с попавшими в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) российскими военными вызывает обеспокоенность. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Текст доклада омбудсмена опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Москальковой, у России нет данных о соблюдении прав российских пленных украинской стороной, и представители Международного Красного Креста до сих пор не информировали о посещении попавших в плен россиян.

При этом омбудсмен подчеркнула, что все права оказавшихся в российском плену украинцев полностью соблюдены.

«Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе», — сообщила Москалькова.

Ранее стало известно, что Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. Данных о числе пленных среди российских солдат ведомство не называло.