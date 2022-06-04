Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Военкор Куксенкова сообщила, что Россия и Украина совершили обмен телами погибших военных

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила военный корреспондент Ирина Куксенкова в Telegram.

«Поменяли 160 на 160», — заявила журналистка. Она уточнила, что обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

27 мая президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру активнее обсуждать вопросы, связанные с обменом пленными, с Украиной.

Несколькими днями ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс нужно активизировать. Он также считает, что к процессу обмена необходимо привлечь как можно больше государств.