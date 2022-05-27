Президент Путин пообещал активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру активнее обсуждать вопросы, связанные с обменом пленными, с Украиной. Его слова приводит Reuters.

Впрочем, австрийский политик усомнился в том, что Путин действительно готов обсуждать этот вопрос.

При этом, как отмечает Кремль, сам президент обратил внимание Нехаммера на безосновательные попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, которые были вызваны антироссийскими санкциями. Также лидеры обсудили проблемный процесс мирных переговоров с представителями Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.