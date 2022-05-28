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Путин и Нехаммер обсудили проблемные вопросы вокруг ситуации на Украине

Президент России Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Нехаммером

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, основной темой обсуждения лидеров стран стали вопросы касательно нынешней ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в заявлении. Также сообщается, что Путин обратил внимание Нехаммера на безосновательные попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, которые были вызваны антироссийскими санкциями.

Также лидеры обсудили проблемный процесс мирных переговоров с представителями Киева. Российский лидер указал Нехаммеру на фактический саботаж переговорного процесса с украинской стороны. Помимо этого, Путин пообещал соблюдать договоренности по поставкам природного газа из России в Австрию.

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Дмитрий Сотак
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