Путин и Нехаммер обсудили проблемные вопросы вокруг ситуации на Украине

Президент России Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Нехаммером

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, основной темой обсуждения лидеров стран стали вопросы касательно нынешней ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в заявлении. Также сообщается, что Путин обратил внимание Нехаммера на безосновательные попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, которые были вызваны антироссийскими санкциями.

Также лидеры обсудили проблемный процесс мирных переговоров с представителями Киева. Российский лидер указал Нехаммеру на фактический саботаж переговорного процесса с украинской стороны. Помимо этого, Путин пообещал соблюдать договоренности по поставкам природного газа из России в Австрию.

