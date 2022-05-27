Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин пообещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию

Путин пообещал канцлеру Австрии Нехаммером соблюдать обязательства по поставкам газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру соблюдать договоренности по поставкам российского природного газа в европейскую страну. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

20 мая сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV будет платить за российский газ в евро, присоединившись к другим европейским странам. Энергетический гигант уверен, что проблем с переводом валюты в рубли не возникнет.

Она при этом считает обязательства перед «Газпромом» выполненными — такое заявление раньше рекомендовала делать Еврокомиссия при оплате газа в валюте. Исполнительный орган также посоветовал компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, однако не добавлял, что это приведет к нарушению санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум
В США рассказали об арендованных российских подводных лодках
Раскрыта связь между обувью человека и его личностью
Во Львовской области запретили каноническую Украинскую православную церковь
В Подмосковье поезд насмерть сбил трех человек
Силуанов назвал доллары и евро «токсичными фантиками»
Российским авиакомпаниям разрешили летать без дополнительных проверок
Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам
В ЛНР заявили о контроле над ключевым для ВСУ мостом в районе Северодонецка
В России задумали активнее спасать планету с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.