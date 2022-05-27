Путин пообещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию

Путин пообещал канцлеру Австрии Нехаммером соблюдать обязательства по поставкам газа

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру соблюдать договоренности по поставкам российского природного газа в европейскую страну. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

20 мая сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV будет платить за российский газ в евро, присоединившись к другим европейским странам. Энергетический гигант уверен, что проблем с переводом валюты в рубли не возникнет.

Она при этом считает обязательства перед «Газпромом» выполненными — такое заявление раньше рекомендовала делать Еврокомиссия при оплате газа в валюте. Исполнительный орган также посоветовал компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, однако не добавлял, что это приведет к нарушению санкций.