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Австрия раскрыла план оплаты российского газа

Австрийская OMV подтвердила открытие рублевого счета в Газпромбанке

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская энергетическая компания OMV будет платить за российский газ в евро, присоединившись к другим европейским странам. Энергетический гигант уверен, что проблем с переводом валюты в рубли не возникнет, сообщает Reuters.

Компания раскрыла план своевременной оплаты поставок топлива, не нарушая санкции ЕС. OMV официально заявила, что считает обязательства перед «Газпромом» выполненными при оплате в евро по существующим контрактам. Компания подтвердила РБК открытие рублевого счета в Газпромбанке.

«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — прокомментировал представитель OMV.

Ранее Европейский союз предложил импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и при этом удовлетворять требование президента России Владимира Путина об оплате топлива в рублях. Еврокомиссия призвала страны делать четкое заявление о том, что при оплате в валюте они считают свои обязательства выполненными. Исполнительный орган посоветовал компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, однако не добавлял, что это приведет к нарушению санкций.  

В начале мая OMV отрицала идею оплаты газа согласно российским требованиям.

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Платон Щукин
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