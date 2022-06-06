Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик

Аналитик Беляев заявил о расширяющихся возможностях экономики России в сравнении с США

И российская, и американская экономики находятся в тяжелом положении, но по-разному тяжелом, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он сравнил их состояние и перспективы развития в разговоре с «Лентой.ру».

Накануне журналист Дэвид Голдман в колонке для CNN сравнил экономику США со «смывным бачком» и предрек ей рецессию из-за неэффективной борьбы Федеральной резервной системы (ФРС) с ростом инфляции.

Положение дел в США

По мнению Беляева, американскую экономику рано хоронить, так как она достаточно мощная и упругая, однако в настоящее время она действительно находится в сложном положении. В последнее время в экономике США накопилось много проблем, отметил экономист, кроме того, американцы не предусмотрели, что санкции против России отрикошетят и ударят по ним же.

Мы не можем говорить, что экономика США совсем трухлявая и дышит на ладан, но проблемы там были, и свидетельства этих проблем: то, что там начинались социально-экономические беспорядки, они были обеспокоены разрывом в доходах между бедными и богатыми, имели экологические проблемы и так далее. Дополнительно санкции отрикошетили по ним. Это не та последняя капля, которая переполняет стакан, но, тем не менее, они легли тяжелой дополнительной гирькой, которая обнажила и спровоцировала текущее состояние экономики США Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Чтобы восстановить состояние экономики, американцам нужно побороть расхожее заблуждение о том, что они могут добиться нормализации экономики, подавив инфляцию, убежден экономист.

«Когда они видят большую инфляцию, им кажется, что если они начнут давить инфляцию всеми возможными методами, они добьются нормализации экономики, но надо работать не над подавлением инфляции, а над стимулированием экономики, и продолжать напрямую воздействовать на экономику, а не через инфляцию, тогда, может быть, они и добьются успеха», — поделился Беляев.

По его прогнозу, в плане экономики Америке придется расстаться с мыслями о мировом господстве и перегруппироваться, чтобы работать в западном полушарии.

Перспективы российской экономики

По словам аналитика, российская экономика в данный момент стоит на паузе, так как происходит ее перестройка. Несмотря на то что в последнее время Россия столкнулась с вызовом, у нас есть опора и фундамент, на которых мы можем развиваться дальше в экономическом плане, а главное понимание того, как мы будем развиваться, и перспективы на развитие, убежден он.

Экономика России продемонстрировала большую устойчивость к санкциям. Может быть, она до этого и не выглядела такой привлекательной — ее обвиняли в том, что повышен государственный сектор, и что мы перетяжелены добывающими отраслями промышленности, и что у нас есть много импортных компонентов для передовых отраслей экономики. А когда мы столкнулись с реальными трудностями, оказалось, что те недостатки, на которые нам указывали, это сильные стороны Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Так, оказалось, что достаточно большой госсектор, опирающийся на бюджет, не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, то есть демонстрирует большую устойчивость, объяснил Беляев. В то же время наши добывающие отрасли хорошо себя чувствуют на внешнеэкономическом рынке, а множество отечественных компаний готовы производить компоненты для передовых отраслей, заняв освободившуюся после ухода западных нишу. На всем этом базируется уверенность в том, что мы можем развиваться в дальнейшем, заметил он.

«Что касается внешней сферы, она у нас не обрубается, а переориентируется с Запада на Восток, и мы видим, хотя бы по нефти, что закрылась Европа, но открылась Индия, и она закупает с лихвой этой нефти. Закрытие западных рынков, конечно, для нас неприятно, но по факту просто меняется вектор, мы начинаем поставлять в Юго-Восточную Азию, не говоря уже о том, что она имеет более заметные перспективы развития, чем Запад. Запад фактически стагнирующий, если говорить о Западной Европе, — он не растет, а азиатский рынок растет, и Индонезия подрастает, и Малайзия, просыпается Африка, и мы там имеем свои интересы», — уточнил экономист.

Подводя итоги, Беляев обратил внимание на то, что, если российской экономике необходимо будет адаптироваться к расширяющимся возможностям и переориентации, то Америке, напротив, к сужающимся рамкам действия на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам и гостям петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что российская экономика сохранит курс на широкое международное сотрудничество и останется открытой для инвестиций, а 2020-е годы станут для страны временем укрепления экономического суверенитета.