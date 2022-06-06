Путин пообещал ускоренное развитие экономики в России

Путин на ПМЭФ заявил об укреплении экономического суверенитета России в 2020-х годах

Российская экономика сохранит курс на широкое международное сотрудничество и останется открытой для инвестиций, а 2020-е годы станут для страны временем укрепления экономического суверенитета. Об этом говорится в обращении президента страны Владимира Путина участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пообещал, что в этот период начнется ускоренное развитие собственной инфраструктуры и технологической базы, произойдет качественное повышение уровня подготовки специалистов и формирование эффективной финансовой системы.

Путин подчеркнул, что ПМЭФ за 25 лет работы стал авторитетным и представительным международным мероприятием, которое привлекает внимание зарубежных политиков, ученых и предпринимателей. Он также отметил, что нынешняя встреча пройдет в непростое для международного сообщества время, к которому привели ошибки западных стран.

В этом году ПМЭФ пройдет в период с 15 по 18 июня. Главная тема форума получила название «Новый мир — новые возможности». Список участников мероприятия не опубликован. По данным РБК, многие из компаний пытаются скрыть свое участие, чтобы не попасть под западные санкции.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин собирается посетить ПМЭФ.