Глава ДНР захотел посетить Петербургский международный экономический форум

Глава ДНР Пушилин сообщил о намерении приехать на ПМЭФ в июне 2022 года

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин захотел посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2022 года. О своем намерении он заявил в интервью РИА Новости.

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются», — сообщил руководитель ДНР.

В этом году юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге 15-18 июня.

Петербургский международный экономический форум станет площадкой для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Россия, и проложит мост в будущее для многих отраслей и технологий. Дискуссии о сложившемся экономическом порядке и возникших задачах будут посвящены два отдельных блока повестки форума.