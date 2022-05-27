Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Глава ДНР захотел посетить Петербургский международный экономический форум

Глава ДНР Пушилин сообщил о намерении приехать на ПМЭФ в июне 2022 года
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин захотел посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2022 года. О своем намерении он заявил в интервью РИА Новости.

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются», — сообщил руководитель ДНР.

В этом году юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге 15-18 июня.

Петербургский международный экономический форум станет площадкой для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Россия, и проложит мост в будущее для многих отраслей и технологий. Дискуссии о сложившемся экономическом порядке и возникших задачах будут посвящены два отдельных блока повестки форума.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожья предложили передать России военные базы Украины
Раскрыты подробности о меню «Макдоналдс» после открытия
В Южной Корее запретили выезд за границу вернувшемуся с Украины наемнику
Туристок обманом завлекли в ресторан и заставили оплатить «астрономический» счет
Украина прикрывала скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном
Глава Белгородской области обратился к жителям из-за обстрелов со стороны ВСУ
Желание жителей Финляндии вступить в НАТО назвали фейком
В Белгородской области умерла пострадавшая при обстреле со стороны Украины
Врач назвал способ борьбы с запором перед сдачей анализа
21-летнюю помощницу учителя арестовали за секс с тремя школьниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.