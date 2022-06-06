В ДНР заявили о почти полном контроле над Святогорском

Глава ДНР Пушилин заявил о почти полном контроле над Святогорском

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) практически полностью вязла под контроль город Святогорск. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы республики, в настоящий момент населенный пункт почти освобожден от украинских войск, а на его территории проходит зачистка.

«Есть определенные сложности с тем, что противник занял определенную высоту в окрестностях Святогорска, но это тоже дело времени. Наши подразделения знают, понимают, что с этим делать», — отметил Пушилин.

Ранее о скором освобождении Святогорска заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также сообщил, что действующие в качестве заградительных отрядов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск из города.