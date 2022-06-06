В промзоне Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске

Тело мужчины на инвалидной коляске нашли в промзоне на юго-востоке Москвы

В промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, специалисты обследовали тело россиянина и не обнаружили на нем видимых телесных повреждений. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.

Специалистам удалось установить личность погибшего — предварительно, им оказался человек без определенного места жительства. Его тело было направлено в морг.

Ранее тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовской на севере Москвы. В день трагедии девушка отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.