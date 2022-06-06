Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В промзоне Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске

Тело мужчины на инвалидной коляске нашли в промзоне на юго-востоке Москвы

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, специалисты обследовали тело россиянина и не обнаружили на нем видимых телесных повреждений. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.

Специалистам удалось установить личность погибшего — предварительно, им оказался человек без определенного места жительства. Его тело было направлено в морг.

Ранее тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовской на севере Москвы. В день трагедии девушка отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина
Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом
Названы пять популярных направлений для отдыха на День России
Тело россиянки неделю пролежало в квартире с 20 котами
В Подмосковье спустя более 15 лет найден убийца двух женщин
Создатели «Клиники» допустили перезапуск сериала в виде полнометражного фильма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.